Мир 24 сентября 2022, 04:25 Поделиться Telegram

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Viber Россия и ОАЭ настроены на развитие двусторонних отношений — МИД РФ МИД РФ сообщил, что Россия и ОАЭ подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений РИА «Новости»

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Главы МИД России и Объединенных Арабских Эмиратов Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян на встрече на полях Генеральной ассамблеи ООН подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений в различных областях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского взаимодействия. Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Абу-Даби на наращивание всего комплекса двусторонних отношений, включая взаимовыгодную кооперацию в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах», — говорится в сообщении ведомства.

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На встрече в Нью-Йорке Лавров и Аль Нахайян обсудили ключевые моменты международной и региональной повестки дня.

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О желании развивать отношения с Россией заявил также Судан. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на полях Генассамблеи ООН заявил, что ценит и приветствует взгляды России.

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