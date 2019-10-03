Россиянина отпустили под залог в полмиллиона после неудачной шутки в Таиланде
Россиянину грозит тюрьма в Таиланде за купюры «банка приколов»Подробнее
Веденяпин сам рассказал об освобождении в Instagram своей жены Екатерины. На видео в Stories он поблагодарил всех, кто оказал семье поддержку и материальную помощь.
Екатерина рассказала, что ей пришлось занять около 500 тысяч рублей. Еще 252 274 рубля собрали для Вадима в интернете.
Дата суда пока не назначена, расследование продолжается. Жена Веденяпина объяснила, что пока они будут воздерживаться от комментариев из-за идущего следствия. Сбор денег все также ведется.
Вадим Веденяпин отдыхал в Таиланде с женой, маленьким ребенком и друзьями. Мужчина привез на отдых доллары «Банка приколов». На них написано, что они являются «сувенирной продукцией».
Ранее екатеринбуржец решил в баре пошутить и подарить ненастоящие деньги местным жителям. Екатерина уточнила, что ее муж не собирался ими расплачиваться. Однако местные жители юмор не оценили и обвинили Веденяпин в попытке отдать им фальшивки. Россиянину по тайским законам грозит до 10 лет тюрьмы.