«Россию ждет ключевая и ведущая роль». Какое место будет у страны в новом миропорядке

Россию в новой геополитической реальности ждет ведущая и ключевая роль в новом мировом порядке. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

«Россию ждет ключевая и ведущая роль в миропорядке, мы его сами создаем. Он будет более справедливый и безопасный для всех стран и народов, для всего мира», — заявил Ярошенко.

Политолог сообщил, что заморозка активов российских бизнесменов положительно скажется на развитии реального сектора экономики России.

«Президент дал понять, что нужно вкладываться в реальный сектор экономики, это повысит уровень суверенности экономики РФ. От этого зависит геополитическая позиция России, которая и так сильна», — заявил Ярошенко.

Он назвал финансовые рынки и инвестиции продуктом западной экономики в том смысле, что это во многом искусственная история.

«Это способ дополнительного заработка тех субъектов экономической деятельности, которые ничего не производят», — сообщил политолог.

Ярошенко объяснил, что санкции западных стран наложили бы на Россию в любом случае, так как они являются инструментом экономического и геополитического давления на Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал уроком для российских предпринимателей заморозку их западных активов.