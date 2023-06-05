Мир 05 июня 2023, 03:32 Россию заподозрили в подготовке диверсий против Британии Daily Express: Россия готовит диверсии на трубопроводах в Северном море Freepik

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Британские аналитики утверждают, что Россия готовит диверсии в Северном море. Об этом написала газета Daily Express.

В Британии считают, что Россию «вывела из равновесия» атака 13 дронов на Москву. По версии издания, российские ПВО «не смогли помешать флоту беспилотников» врезаться в самые фешенебельные районы столицы, и это разозлило руководство страны.

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Автор материала предупредил, что в качестве ответа Россия может перейти к агрессивным действиям и предпринять попытки нанести ущерб инфраструктуре острова.

«Великобритания остается особенно уязвимой к тайным атакам на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны зимой», — отметили аналитики.

По информации издания, Россия уже проводила секретные исследования морского дна в Северном море. В Британии опасаются акта саботажа с российской стороны.