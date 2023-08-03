Мир 03 августа 2023, 17:03 Россию захотели вернуть в зерновую сделку силой AFP: Боррель призвал страны G20 оказать давление на Россию из-за зерновой сделки РИА «Новости»

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Страны G20 должны оказать давление на Россию для того, чтобы страна вернулось в зерновую сделку, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его обращение опубликовало агентство AFP.

«Я хотел бы попросить вашей поддержки, чтобы призвать Россию вернуться к переговорам, а также воздерживаться от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины», — указал Боррель.

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Ранее он сообщал, что Евросоюз будет и дальше поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки. Глава дипломатии ЕС просил у стран — участниц объединения призвать России возобновить переговоры по этой инициативе.

Евросоюз сможет добиться от РФ возобновления ее участия в соглашении, выражал уверенность Боррель.

Вопрос о зерновой сделке собираются поднять на переговорах президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Даты визита российского лидера в Турцию пока не разглашаются.