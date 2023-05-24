Мир 24 мая 2023, 07:34 Россию вынудили начать спецоперацию — президент Республики Сербской Президент Республики Сербской БиГ Додик: Россия была вынуждена начать СВО Пресс-служба Кремля

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Российская Федерация боролась за рамки безопасности, но в какой-то момент она оказалась вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Такое заявление сделал президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости».

«Российская Федерация, которая упорно боролась за рамки безопасности, пыталась раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать специальную военную операцию», — сказал Додик.

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Политик пожелал скорейшего завершения украинского конфликта. По его словам, от Республики Сербской требовали ввести антироссийский санкции. Однако страна решили не быть «частью это истерики, которая создается».

Додик заявил, что Республика Сербская выступает за то, чтобы Россия и Украина решали свой конфликт сами. Он при этом отметил, что речь идет «не о войне» двух этих государств. Это столкновение Запада, который использовать РФ, чтобы «раздуть» противостояние.

Президент Республики Сербия подчеркнул, что его страна против «истерического» подхода Запада к ситуации вокруг украинского конфликта. Ранее он говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не может остановить происходящее, поскольку у него нет достаточного авторитета.