Мир 07 марта 2023, 09:15 Россию впервые отстранили от участия в энергетической конференции в Хьюстоне Генконсул Захаров: России в последний момент отказали в участии в конференции CERAWeek Unsplash

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России в последний момент отказали в участии в ежегодной международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, сообщил РИА «Новости» Генеральный консул России в американском городе Александр Захаров. Страна не примет участие в форуме впервые более чем за 20 лет.

«[Организаторы] ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно. Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию», — посетовал Захаров.

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По его словам, это первый случай, когда представителей России, входящей в «Большую нефтяную тройку», официально не позвали на CERAWeek, предпочтя обсуждать проблемы мировой энергетики в отсутствие одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей. В прошлые годы выступления руководителей «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома» собирали на конференции полный зал.

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Форум собирает тысячи участников со всего мира. В этом году он открылся 6 марта и завершится 10 марта. Тема — «Навигация по турбулентному миру: энергия, климат и безопасность».