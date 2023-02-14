Мир 14 февраля 2023, 16:10 Россию включили в список стран — налоговых убежищ Евросоюз включил Россию в список стран, не сотрудничающих по налоговым вопросам юрисдикций РИА «Новости»

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Россию включили в список государств, с которыми Евросоюз не будет сотрудничать по налоговым вопросам юрисдикций. Об этом сообщили в распространенном заявлении Совета ЕС.

«Совет сегодня решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию в список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения», — отметили в документе.

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Евросоюз продолжит продвигать «справедливую налоговую конкуренцию и учитывать вредную налоговую практику».

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Отношения с Россией по налоговым вопросам прекратили после начала спецоперации. В ЕС уточнили, что группа Кодекса поведения проверила новое российское законодательство (установленное в 2022 году — прим. ред.) и установила, что страна «не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний».

С 14 февраля в список стран-налоговых убежищ Евросоюза входят 16 юрисдикций.

Экс-офицер разведки американской морской пехоты Скот Риттер назвал подарком негативные заявления стран Запада о прекращении отношений с Россией. Он подчеркнул, что от Соединенных Штатов и их европейских союзников не нужно ждать нормального диалога.