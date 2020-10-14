Россию вернули в Совет ООН по правам человека

Четыре года после перерыва Россию пригласили вновь войти в состав Совета ООН по правам человека. Об этом сообщило российское постпредство при отделении ООН в Женеве в Twitter.

Это решение поддержали 158 стран, всего в обновленный Совет вошли 15 государств.

В 2016 году Россия выбыла из органа ООН, уступив Венгрии и Хорватии. Тогда в Москве отметили, что для страны «это не трагедия», так как участие в деятельности органа отражает не внутреннюю ситуацию с правами человека в стране, а международные отношения.

Всего в Совет входит 47 государств — это межправительственный орган системы ООН, члены которого избираются на трехлетний срок через тайное голосование.