Мир 14 июня 2023, 12:56 Россию в национальной стратегии ФРГ назвали «самой большой угрозой» для мира Новая нацстратегия ФРГ: РФ представляет самую большую угрозу для мира и безопасности Unsplash

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Россия представляет самую большую угрозу для мира и безопасности в обозримом будущем, подчеркивается в новой национальной стратегии Германии. ФРГ утвердила этот документ впервые в истории, сообщил ТАСС.

Российскую спецоперацию в нем назвали «эпохальным переломом в европейском мирном порядке». Подчеркивается, что Германия и Североатлантический альянс не желают конфронтации с Россией и Германия хочет сохранить каналы общения между НАТО и РФ. Целью ФРГ провозглашается «безопасный мир без ядерного оружия».

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Подчеркивается также стремление Германии последовательно снижать зависимость от поставок энергоресурсов.

В документе также утверждается, что стремление Китая к «региональному первенству» противоречит западным ценностям.

Национальная стратегия Германии включает описание принципов и мер противодействия внешним угрозам для этой страны и НАТО. Документ из 40 страниц разработали в свете изменений ситуации на международной арене, вызванных началом СВО.