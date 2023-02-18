Мир 18 февраля 2023, 19:12 Россию уличили в подготовке гибридной войны против Молдавии Президент Молдавии Санду заявила о ведении Россией гибридной войны против республики РИА «Новости»

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Россия развернула гибридную войну против Молдавии. Об этом свидетельствуют материалы, которые власти республики получили от спецслужб Украины. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила президент Молдавии Майя Санду.

Она пояснила, что получила от украинских силовиков инструкции въезда в Молдавию для россиян, белорусов, сербов и черногорцев, которых планировали задействовать в протестах.

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По ее словам, все силовые структуры республики бросили на предотвращение этих угроз.

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Молдавский лидер добавила, что в стране также увеличилось количество кибератак на системы государственных служб, появилось много ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах.

«Все эти диверсии направлены на дестабилизацию, использование сложной экономической ситуации с целью вывести людей на улицы, свергнуть правительство и привести к власти пророссийских политиков», — подчеркнула Санду.

В начале недели президент Молдавии Майя Санду призвала парламент республики предоставить спецслужбам страны расширенные полномочия. Она пояснила, что это связано с подготовкой атаки с участием диверсантов, за которыми стоит Россия. По ее словам, информацию ей передал президент Украины Владимир Зеленский и подтвердили собственные силовики.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Молдавии стали жертвой внешней провокации. Она призвала не поддаваться на попытки внешних сил, которые намерены разрушить отношения республики с Россией. Захарова добавила, что руководству страны нужно ориентироваться только на интересы собственных жителей.