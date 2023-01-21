Мир 21 января 2023, 16:27 Россию сравнили с «гигантским Ираном» из-за санкционного давления Бывший экономист МВФ Рогофф сравнил Россию с Ираном из-за санкций со стороны Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия станет «гигантским Ираном» из-за санкций со стороны Запада. Такое мнение высказал профессор Гарвардского института и экс-главный экономист Международного Валютного фонда Кеннет Рогофф на полях Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе.

По его мнению, будущее российской экономики — это «гигантский Иран». Санкционное давление приведет Россию к положению, которое сложилось в Северной Корее, Венесуэле и на Кубе. Это может привести к «невероятной бедности, по сравнению с тем, к чему привыкли россияне», пояснил экономист. Рогофф призвал участников ВЭФ продлевать антироссийские санкции.

Реклама

«Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. Было мало случаев, когда санкции меняли режим, но такие примеры были. <...> Мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции», — добавил экономист.

Реклама

Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что в Евросоюзе нарастает напряжение и заметны трудности в вопросе принятия санкций против России. Он отметил, что каждая новая дискуссия на эту тему становится все сложнее.