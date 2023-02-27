Мир 27 февраля 2023, 16:52 Россию сочли безответственной ядерной державой за приостановку ДСНВ Замгоссекретаря США Дженкинс назвала Россию безответственной за приостановку ДСНВ РИА «Новости»

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Решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) показало ее как безответственную ядерную державу. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступила заместитель государственного секретаря США Бонни Дженкинс.

Она отметила, что рассматривает решение об односторонней приостановке России ДСНВ как поведение безответственного ядерного партнера.

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«Россия еще раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой», — заявила Дженкинс.

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О приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Российский лидер подчеркнул, что о полном прекращении действия документа речи не идет.

Глава государства заметил, что для возвращения к выполнению условий договора необходимо, чтобы все входящие в НАТО страны с ядерным оружием раскрыли данные о своих арсеналах.

Последнюю версию Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений Россия и США заключили в 2010 году и планировали продлить его еще на пять лет после 2021 года. Документ предусматривал контрольные инспекции на ядерные арсеналы двух стран. Проверки прекратили на время пандемии, а после не возобновили, так как США отказались в предоставлении виз российским специалистам.

В начале этого года американцы предприняли попытки по возобновлению проверочных поездок для дальнейшей реализации норм ДСНВ. Как пояснил президент России Владимир Путин, допуск иностранных инспекторов на ядерные объекты в условиях, когда Запад намерен нанести России стратегическое поражение, невозможен.