Мир 04 января 2024, 01:35 Россию серьезно обеспокоила ситуация в Красном море — Небензя Небензя заявил об обеспокоенности России ситуацией в Красном море РИА «Новости»

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Россия обеспокоена ситуацией в Красном море, которую оценивает как прямую проекцию происходящего в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Цитату привело РИА «Новости».

«Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море — прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля», — подчеркнул российский дипломат.

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Небензя обратил внимание, что аналогичная ситуация сложилась на других оккупированных территориях Палестины и на израильско-ливанской границе.

Дипломат напомнил также, что через Красное море важнейшие международные торговые пути, по которым перемещаются коммерческие и гуманитарные грузы. В результате неспокойной обстановки под угрозой оказались гражданские суда, в том числе жизнь и здоровье их экипажей.

Ранее сторонники правящего на севере Йемена военизированного движения хуситов (мусульмане-шииты) «Ансар Алла» атаковали двумя крылатыми ракетами военный корабль США в Красном море, между ними завязались «ожесточенные столкновения».