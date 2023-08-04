Мир 04 августа 2023, 10:19 Россию проинформируют об итогах встречи по Украине в Саудовской Аравии Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию о результатах переговоров по Украине РИА «Новости»

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Россия получит от Саудовской Аравии информацию о результатах переговоров по Украине в Джидде. Об этом написала европейская версия газеты Politico.

Встречу по украинскому кризису планируют провести в Саудовской Аравии 5–6 августа. Россию не пригласили на эти переговоры. Пока нельзя сказать точно, примет ли участие в обсуждении премьер-министр, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

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«Но ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи», — указали авторы Politico.

В распоряжение газеты также поступил документ с темами встречи. Участники будут обсуждать 10 пунктов, в том числе продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение заключенных и возможность создания трибунала по военным преступлениям. Представители Европы могут собраться перед переговорами, чтобы согласовать свою позицию, отметило издание.

Источник в Еврокомиссии ранее назвал главную цель встречи по Украине в Саудовской Аравии. По его словам, переговоры станут успешными, если стороны договорятся провести «мирный саммит».