Мир 27 ноября 2022, 16:49 Россию призвали ответить на биологическую агрессию США Сенатор Бондарев призвал принять меры против биологической агрессии США РИА «Новости»

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России следует незамедлительно отреагировать на биологическую агрессию Вашингтона. Об этом сообщил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

По его словам, информация о разработке бостонскими учеными нового штамма коронавируса лишена неожиданности.

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«США давно занимаются разработкой и внедрением биологического оружия. Причем их вредоносные лаборатории располагаются далеко не только на территории США», — заявил сенатор.

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Он обратил внимание, что Соединенные Штаты нацелили биологическое оружие на своих геополитических конкурентов. Опасный штамм могут использовать против «неугодных» стран. В их числе Россия, Иран, Китай, Белоруссия, Сирия и КНДР. В список могут попасть и государства Европы, если вдруг в чем-то ослушаются американцев.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Бостонский университет создал коронавирус, против которого нет вакцины. Информацию о разработанном в США варианте SARS-CoV-2 решили проверить в Совфеде.