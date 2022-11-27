27 ноября 2022, 16:49
Россию призвали ответить на биологическую агрессию США
Сенатор Бондарев призвал принять меры против биологической агрессии США
России следует незамедлительно отреагировать на биологическую агрессию Вашингтона. Об этом сообщил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о разработке бостонскими учеными нового штамма коронавируса лишена неожиданности.
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«США давно занимаются разработкой и внедрением биологического оружия. Причем их вредоносные лаборатории располагаются далеко не только на территории США», — заявил сенатор.
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Он обратил внимание, что Соединенные Штаты нацелили биологическое оружие на своих геополитических конкурентов. Опасный штамм могут использовать против «неугодных» стран. В их числе Россия, Иран, Китай, Белоруссия, Сирия и КНДР. В список могут попасть и государства Европы, если вдруг в чем-то ослушаются американцев.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Бостонский университет создал коронавирус, против которого нет вакцины. Информацию о разработанном в США варианте SARS-CoV-2 решили проверить в Совфеде.
Совет Федерации РФ
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