Россию призвали отменить закон о расширении доступа товаров из Донбасса

Представители Евросоюза обратились к России с призывом отменить закон о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик на российский рынок. По мнению Брюсселя, принятый документ лишь обострит конфликт, который уже долгое время происходит на востоке Украины. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

В тексте документа указывается, что в Европейском союзе сожалеют о принятии такого закона, а также об упрощении правил перевозки товаров в Россию. В Брюсселе призывают отменить этот закон вовсе или перестать принимать меры, которые могут усилить обострение конфликта с украинской стороной.

Ранее Владимир Путин подписал указ об отмене квот на экспорт и импорт товаров из Донецкой и Луганской народных республик, а также об оказании гуманитарной помощи в этих регионах. В связи с таким решением Киев направил Москве ноту протеста.