Мир 09 июня 2023, 21:23 Россию призвали не выходить из ДОВСЕ Страны НАТО призвали Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Входящие в НАТО призвали Россию отказаться от выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а также продолжать выполнять его положения. Об этом сообщается в заявлении Североатлантического совета, написал ТАСС.

«Страны НАТО призвали Россию выполнять свои обязательства по этому договору, и использовать оставшееся до выхода время, чтобы пересмотреть свое решение», — сказано в заявлении.

Реклама

При этом страны альянса не ратифицировали новую версию документа с 1997 года, а придерживались норм 1990 года. Подписанты также обвинили Россию, что она «много лет не выполняла» условия ДОВСЕ. В частности, речь идет о моратории на его выполнение с 2007 года.

В альянсе подчеркнули, что намерены и дальше соблюдать все положения ДОВСЕ.

Ранее МИД России сообщил, что Москва направила странам — участницам ДОВСЕ уведомление о денонсации документа через 150 дней. Иными словами, Россия выйдет из соглашения 7 ноября. Причиной выхода России из ДОВСЕ стало включение в НАТО новых стран.