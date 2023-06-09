09 июня 2023, 21:23
Россию призвали не выходить из ДОВСЕ
Страны НАТО призвали Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ
Входящие в НАТО призвали Россию отказаться от выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а также продолжать выполнять его положения. Об этом сообщается в заявлении Североатлантического совета, написал ТАСС.
«Страны НАТО призвали Россию выполнять свои обязательства по этому договору, и использовать оставшееся до выхода время, чтобы пересмотреть свое решение», — сказано в заявлении.
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При этом страны альянса не ратифицировали новую версию документа с 1997 года, а придерживались норм 1990 года. Подписанты также обвинили Россию, что она «много лет не выполняла» условия ДОВСЕ. В частности, речь идет о моратории на его выполнение с 2007 года.
В альянсе подчеркнули, что намерены и дальше соблюдать все положения ДОВСЕ.
Ранее МИД России сообщил, что Москва направила странам — участницам ДОВСЕ уведомление о денонсации документа через 150 дней. Иными словами, Россия выйдет из соглашения 7 ноября. Причиной выхода России из ДОВСЕ стало включение в НАТО новых стран.
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