12 декабря 2022, 17:18
Россию призвали к выполнению постановлений ЕСПЧ
Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич призвала Россию соблюдать постановления ЕСПЧ
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ, сообщила пресс-служба СЕ. Письмо с требованием отправили на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Комитет министров Совета Европы провел последнее ежеквартальное заседание по исполнению решений ЕСПЧ. Европейские чиновники приняли решение о реализации новой стратегии — там решили осуществлять надзор за делами, касающимися России.
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«Европейский суд продолжает выносить решения в отношении России, а Комитет министров продолжает контролировать их выполнение», — сообщили в СЕ.
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Ранее стало известно, что Еврокомиссия обсуждала введение девятого пакета антироссийских санкций. Его могут принять до наступления 2023 года, отметили источники издания Politico. Проект включает в себя ограничения из 180 пунктов.
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