Россию призвали исключить США из списка недружественных стран

Лидеры НАТО в заявлении по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита предложили России исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Они также заявили, что Москва активизировала «гибридные действия» против партнеров по альянсу. При этом блок объявил, что поддержит новые переговоры России и США по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и перспективам дальнейшего разоружения.

Об этом сказано в итоговом заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

«Мы призываем Россию отменить включение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в список „недружественных стран“ и воздерживаться от любых других шагов, не соответствующих положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в документе.

Среди действия, которые Россия якобы предпринимает против партнеров по НАТО, были названы попытки вмешаться в выборы, кибератаки и «незаконные и деструктивные действия российских спецслужб на территории стран-союзников». Члены североатлантического альянса пообещали, что не могут вернуться к «обычным делам», пока Москва не будет соблюдать международное право и выполнять свои обязательства.

«Мы будем продолжать реагировать на ухудшение условий безопасности, укрепляя наше сдерживание и оборонную позицию, включая передовое присутствие в восточной части Альянса. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России», — говорится в тексте итогового заявления.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале задалась вопросом, следует ли понимать призыв НАТО к России о списке недружественных стран как желание дружить.

«Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными», — написала Захарова.

Она предложила альянсу определиться: или прекратить придумывать истории про «Петрова и Баширова», или не удивляться появлению списка недружественных стран.

Ранее Белый дом сообщал, что НАТО пересмотрит стратегическую концепцию для того, чтобы ответить на действия России и вызовы со стороны Китая.