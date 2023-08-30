Мир 30 августа 2023, 23:37 Россию признали победителем в войне санкций Журналист Хинкл: отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца РИА «Новости»

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Отношение президента России Владимира Путина к западным санкциям привело в ярость лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.

Якобы Шольц и Макрон были в бешенстве из-за того, что Путин даже не упомянул об антироссийских санкциях во время встречи с ними.

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«Макрон не мог понять: какого черта происходит?» — рассказал Хинкл.

Журналист выразил уверенность, что спокойная реакция Путина на санкции объясняется тем, что Россия выиграла санкционную войну. Хинклобратил внимание на тот факт, что экономическое давление Запада больше навредило США и Евросоюзу, чем РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не обсуждал антироссийские санкции с Шольцем и Макроном.

«Действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями стран, которые эти санкции вводили», — подтвердил официальный представитель Кремля.