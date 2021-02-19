Россию пригласят для обсуждения новой ядерной сделки с Ираном

Вопросы восстановления ядерной сделки с Ираном обсудили министры иностранных дел Франции Германии и Великобритании — Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Доминик Рааб с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По итогам они выпустили совместное заявление, которое опубликовал МИД Великобритании.

Встреча прошла в виртуальном формате. Одной из главных тем стал Иран и возвращение его к ядерной сделке.

Все четверо собеседников заявили, что необходимо поддерживать нераспространение ядерного оружия и начало диалога с Тегераном для заключения новой сделки.

Министры подтвердили сильную заинтересованность в продолжении своих консультаций по этому ключевому вопросу и предложили пригласить для участия Россию и Китай.

«Евротройка и США подтвердили свою цель — вернуть Иран к полному соблюдению своих обязательств к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Блинкен заявил, что если власти Ирана готовы пойти на такой шаг, то США готовы снять санкции.

Участники беседы призвали Иран не делать никаких дополнительных шагов, особенно в том, что касается приостановки действия дополнительного протокола и любых ограничений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Министры заявили, что надеются на сотрудничество для достижения этой ключевой цели.

СВПД оказался разрушен после выхода США в 2018 году. Занимавший тогда пост президента Дональд Трамп потребовал Иран отказаться от производства ракет, пригрозив вернуть санкции. Тегеран отказался.

Решение вашингтона осудили остальные подписанты: Россия, Китай, Великобритания, Франция, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, и Германия. Согласно документу, Иран обязался не заниматься обогащением урана более чем на 4% и отказывался от разработки ядерного оружия. С тех пор ситуация вокруг СВПД остается сложной.

В конце прошлого года Иран приступил к обогащению урана до 40%. Власти объявили, что идут на этот шаг, чтобы остальные подписанты СВПД выполнили взятые на себя обязательства.