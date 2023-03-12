Мир 12 марта 2023, 04:44 Россию предупредили о подготовке Украиной провокаций на Каховской ГЭС РИА «Новости»: Украина готовит провокацию на Каховской ГЭС для обострения ядерной угрозы РИА «Новости»

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Украинским военным приказали усилить обстрел Каховской ГЭС, чтобы помешать персоналу станции проводить восстановительные работы. Цель этого решения — обострить в СМИ угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в украинском командовании.

«Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов, работающих там, к восстановительным работам. В то же время украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии», — сообщил источник.

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Сейчас из Каховского водохранилища происходит сброс воды, это приводит к частичному обмелению водных объектов. Украина создала инспекцию, чтобы обвинить Россию в экологической катастрофе, напомнил собеседник агентства. При этом в Киеве хорошо осведомлены, что сброс воды происходит из-за повреждения механизмов станции в результате обстрелов ВСУ. Украинская сторона не допускает персонал станции к ремонтным работам — российских специалистов и гражданский транспорт рядом со стацией целенаправленно обстреливают.

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Экологическая катастрофа из-за сброса воды маловероятна, и это признали эксперты МАГАТЭ. Цель Украины — под «шумок» завести на Каховскую ГЭС своих людей, чтобы подключить к станции правобережную часть Херсонской области.