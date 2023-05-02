Мир 02 мая 2023, 10:55 Россию предупредили о намерении Польши добиться от нее репараций Глава бюро канцелярии лидера Польши Пшидач: страна может потребовать репараций от России Unsplash

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Польша может потребовать от России репараций, сообщил газете Financial Times глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. Он уточнил: это возможно после того, как страна получит выплаты от Германии.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — отметил Пшидач.

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О том, что Россия якобы должна выплатить Польше репарации, заявил и президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Wprost. Он указал, что Германия развязала Вторую мировую войну и напала на Польшу, а Россия «позже присоединилась к этой войне».

Польша хочет получить от ФРГ 6,2 триллиона золотых, или около 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой. Германия отказывается обсуждать этот вопрос и заявляет, что уже выплатила достаточно крупные репарации. О том, что деньги нужно потребовать и от России, не раз заявляли польские политики. Идею поддержал Анджей Дуда.