05 декабря 2023, 21:56
Россию попросили вернуть тела погибших в СВО непальцев
AFP: Непал попросил Россию вернуть тела погибших на Украине шести бойцов
Министерство внутренних дел Непала сообщило о гибели шестерых граждан страны, которые принимали участие в военных действиях на Украине на стороне России. Заявление ведомства опубликовало AFP.
По данным агентства, в МИД Непала поступила информация, что непальцы вступили в ряды ВС России. Непальские власти направили российской стороне просьбу отправить тела погибших на родину и предоставить компенсации их семьям.
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В дипслужбе призвали Москву помочь вызволить одного попавшего в украинский плен непальца и больше не вербовать граждан страны для участия в СВО.
Правительство Непала призвало своих граждан не вступать в армию стран, участвующих в военных конфликтах. В соответствии с законодательством страны, непальцы не могут служить в иностранных армиях, за исключением Индии и Великобритании, с которыми действуют соглашения о военном сотрудничестве.
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал ранее пригласил президента России Владимира Путина в свою страну. По словам политика, визит российского лидера необходим.
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