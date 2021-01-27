Россию отчитают в МИД Азербайджана из-за высказываний Виталия Милонова

Временного поверенного в делах России и Баку вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова. В Баку не считают мнение политика отражением официальной позиции Москвы.

Виталий Милонов в интервью армянским СМИ назвал азербайджанцев «дикарями, которые воюют даже с трупами» и сказал, что древняя армянская земля отошла Азербайджану из-за серьезных ошибок.

«На встрече перед временным поверенным был поднят вопрос об использовании членом Госдумы РФ от правящей партии „Единая Россия“ Виталием Милоновым в интервью армянским СМИ неприемлемых выражений в адрес азербайджанского государства и народа, решительно осуждено такое поведение члена Госдумы», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана считают, что очередное высказывание Милонова противоречит отношениям высокого уровня между двумя государствами. При этом в ведомстве понимают, что высказывание отдельного депутата не отражает официальную позицию Москвы. Подобные шаги, по мнению Баку, преследуют цель нанести ущерб отношениям между двумя странами и воспрепятствовать реализации достигнутых договоренностей по Карабаху.

В октябре прошлого года Виталий Милонов был объявлен персоной нон-грата в Азербайджане из-за несогласованного с Баку посещения Нагорного Карабаха.