Россию обвинили во вмешательстве в выборы в Британский парламент

Речь идет об утечке официальных документов: Соглашение о свободной торговле между Великобританией и США было опубликовано на платформе Reddit и распространено в сети. Утечкой могла воспользоваться оппозиция Британии в своих целях. При этом Рааб делает оговорку, что никаких прямых доказательств вмешательства России в выборы нет.

«Хотя нет доказательств широкомасштабной российской кампании вмешательства в выборы, любая попытка нарушить наши демократические процессы совершенно неприемлема», — заявил министр.

Он также добавил, что расследование продолжается и правительство Британии оставляет за собой право «принять соответствующие меры в будущем».

Всеобщие выборы в нижнюю палату парламента Великобритании состоялись 12 декабря 2019 года. Голосование провели досрочно по инициативе премьер-министра страны Бориса Джонсона. Победила партия Консерваторов.