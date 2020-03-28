Россию обвинили в пропаганде о коронавирусе в США

Москва использовала пандемию коронавируса для активизации дезинформационной кампании против Вашингтона. Об этом сообщила руководитель Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Ли Гэбриэл.

Это заявление она сделал ни брифинге, который транслировался Госдепом. Гэбриэл обвинила всю российскую «экосистему официальных государственных СМИ и проксиновостных сайтов» в использовании хаоса и неопределенности, которые захлестнули Америку на фоне пандемии коронавируса. Она напомнила, что Госдеп еще месяц назад предупредил мировую общественность о кампании дезинформации вокруг COVID-19, которую начала Россия.

«Кремль продолжает свои безрассудные попытки распространения дезинформации, которая ставит под угрозу глобальное здоровье, подрывает усилия правительств, учреждений здравоохранения и организаций, отвечающих за публикацию точной информации о вирусе, таких, как Всемирная организация здравоохранения», — заявила руководитель центра.

Ли Гэбриал сообщила, что в ее центре созданы три спецподразделения, которые занимаются российским, иранским и китайским направлениями. По словам чиновницы, Тегеран и Пекин не отстают от Москвы, и тоже ведут дезинформационные войны.

На фоне пандемии коронавируса 23% участвовавших в опросе американцев потеряли работу и еще 2% была отправлена отпуск без сохранения зарплаты.