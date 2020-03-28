Россию обвинили в пропаганде о коронавирусе в США
Это заявление она сделал ни брифинге, который транслировался Госдепом. Гэбриэл обвинила всю российскую «экосистему официальных государственных СМИ и проксиновостных сайтов» в использовании хаоса и неопределенности, которые захлестнули Америку на фоне пандемии коронавируса. Она напомнила, что Госдеп еще месяц назад предупредил мировую общественность о кампании дезинформации вокруг COVID-19, которую начала Россия.
«Кремль продолжает свои безрассудные попытки распространения дезинформации, которая ставит под угрозу глобальное здоровье, подрывает усилия правительств, учреждений здравоохранения и организаций, отвечающих за публикацию точной информации о вирусе, таких, как Всемирная организация здравоохранения», — заявила руководитель центра.
Ли Гэбриал сообщила, что в ее центре созданы три спецподразделения, которые занимаются российским, иранским и китайским направлениями. По словам чиновницы, Тегеран и Пекин не отстают от Москвы, и тоже ведут дезинформационные войны.
На фоне пандемии коронавируса 23% участвовавших в опросе американцев потеряли работу и еще 2% была отправлена отпуск без сохранения зарплаты.