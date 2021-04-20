Россию обвинили в превращении Украины в «аграрную провинцию»

В Киеве обвинили Россию в желании создать из Украины «аграрную провинцию» с помощью строительства газопровода в обход страны. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран заявил, что «Северный поток — 2» выведет страну из списка ключевых участников большой геополитической игры.

«Фактически, россияне создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между Россией и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», — написал он в своем блоге на портале «Обозреватель».

Непран считает, что после окончания строительства «Северного потока — 2» Украина перестанет быть интересной Европе, потому что перестанет зависеть от украинского газопровода. Евросоюз, по его словам, не будет заниматься судьбой страны.

«Газ пойдет мимо наших границ. Украина как транзитное государство стремительно превращается в полный ноль», — написал он.

Он обеспокоен, что в будущем украинский газопровод может стать грудой металлолома. Он заявил, что уже сейчас Киев должен предложить зарубежными представителями стран-партнеров выгодные для запада условия, которые будут более привлекательные, чем условия России.