Мир 20 мая 2023, 00:01 Россию обвинили в попытках «свергнуть» правительство Молдавии Президент Молдавии Санду обвинила Россию в попытках свергнуть правительство страны весной РИА «Новости»

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Минувшей весной Россия якобы пыталась «свернуть» молдавское правительство, заявила президент республики Майя Санду. В интервью телеканалу Moldova 1 она рассказала, что к власти планировали будто бы привести «пророссийские силы».

«Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились, в том числе благодаря тому, что мы располагали достаточной информацией, и бдительности наших органов», — отметила Санду.

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По ее словам, этот сценарий повторится в будущем, и Россия якобы постарается установить «пророссийское правительство» в стране. Майя Санду не привела никаких доказательств, однако добавила, что конкретной информации у нее нет.

В конце апреля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти страны не разрешат президенту России Владимиру Путину въехать на территорию страны. На его высказывание отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в Молдавию сейчас никто ехать не собирался, к тому же «такой страны уже нет», потому что предатели «продали ее Румынии».