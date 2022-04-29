Россию обвинили в использовании «дрессированных дельфинов» для защиты Севастополя

Россия разместила «дрессированных дельфинов» у входа в севастопольский порт, чтобы защитить стратегические объекты, сообщила газета Washington Post. В материале авторы ссылаются на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

В статье есть фотографии, на которых якобы запечатлена бухта в Севастополе. Как утверждают авторы материала, на кадрах видны два загона для дельфинов. Их установили в феврале, примерно в начале спецоперации России на Украине, указал аналитик Американского военно-морского института по фамилии Саттон.

Дельфины, по его мнению, должны противодействовать вероятным диверсионным атакам украинских водолазов. Для таких задач, как отметил Саттон, животных тренировали не только российские, но и американские военные.

В США с 1960-х годов обучают и используют дельфинов для защиты от подводных угроз, напомнила газета. Именно этих млекопитающих выбрали из-за их природного гидролокатора, благодаря которому дельфины могут обнаруживать опасные объекты на морском дне.