Россию не включили в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Сейчас в списке остались 11 государств, среди которых Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии взаимности снятия ограничений).

Из перечня исключили Марокко, при этом документ не является юридически обязывающим и вступает в силу с 8 августа.

Список периодически обновляется после консультаций с Еврокомиссией и другими ведомствами ЕС. Основными критериями являются «эпидемиологическая ситуация и меры сдерживания, в том числе физическое дистанцирование, а также экономические и социальные оценки».

Ранее сообщалось, что Кения решила открыть границы с некоторыми странами, среди которых оказалась и Россия.