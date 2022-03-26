Россию не пустили в биолаборатории на Украине и в Грузии

Мировые институты отказали России в доступе к биологическим лабораториям на Украине и в Грузии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала ТВ Центр.

«Мы добивались через международно-правовые институты доступа к этим лабораториям. Что нам говорили?.. Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приемной посидите. Есть ресепшн, есть чудесные люди, которые вас встретят, нальют вам кофе и покажут каталоги. А внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям», — рассказала Захарова.

По ее мнению, подобное говорит о том, что в этих лабораториях шли эксперименты, которые находятся «вне закона».

По словам Захаровой, Пентагон использовал биолаборатории в военных целях, так как ведомство в принципе не тратит деньги на что-либо, не направленное на национальные военные интересы.

Ранее Минобороны РФ провело презентацию, согласно которой США потратили на работу биологических лабораторий на Украине более 200 миллионов долларов. По данным оборонного ведомства, эти лаборатории были участниками американской военно-биологической программы.

Мария Захарова отметила, что в связи военной биодеятельностью США на Украине, Россия не исключает старта консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)

В свою очередь, заместитель главы МИД Сергей Рябков утверждал, что обнаруженное на Украине представляет собой малую толику из более чем 300 биологических лабораторий США во всем мире. Россия продолжит представлять новые документы об их работе, пообещал дипломат.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Минобороны России представит оригинальные документы, которые свидетельствуют об участии Пентагона в биологическом проекте «Ю-Пи-2». Его проводили в украинских лабораториях.