Переживаний по поводу возможных санкций после запуска газопровода «Северный поток — 2» у России нет. Страна живет с ограничениями со стороны внешних сил с 2014 года, поэтому страха перед дополнительными запретами у нее нет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью DW для фильма «Ангела Меркель — канцлер в эпоху кризисов».

Медведев отметил, что Россия продолжила свое развитие и даже нарастила свои возможности в ряде секторов, поэтому новые санкции ее не пугают. Так он ответил на вопрос ведущего о том, есть ли опасения насчет введения новых ограничений в случае ограничения транзита газа через территорию Украины.

«Если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем и эти санкции. Я думаю, что это такой ритуальный танец, который исполняется европейскими политиками с одной стороны, а с другой стороны — американскими политиками для того, чтобы признать факт того, что „Северный поток — 2“ состоялся», — заявил Медведев.

Он объяснил саму абсурдность мысли, что Германия может оказаться в зависимости от поставок российского газа. Политик пояснил, что зависимости в торговых отношениях не бывает.

Если у Германии есть потребность в российском газе, то у России есть потребность в ценах, которые формируются на рынке, чтобы этот газ продать. Это исключительно рыночные отношения между двумя партнерами.

Но оказалось, что такой контракт противоречит интересам США, которые считали, что смогут заработать на поставках собственного сжиженного газа. Поэтому и возникла вся эта история вокруг «Северного потока — 2».

«Она продиктована недобросовестной конкуренцией США, которую они ведут на европейском рынке», — пояснил Медведев.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, которые проходят по дну моря от Ленинградской области до Балтийского побережья Германии. «Газпром» сообщил 10 сентября, что газопровод полностью готов к запуску. Но пока сохраняются бюрократические барьеры. По оценке министра иностранных дел Сергея Лаврова, на получение лицензии со стороны германского регулятора может уйти до четырех месяцев. Поэтому запуск газопровода «Северный поток — 2» произойдет только в 2022 году.