Россию не переизбрали в Совет Международной организации гражданской авиации | 360°

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Россию не переизбрали в Совет Международной организации гражданской авиации

России не хватило голосов для переизбрания в совет ICAO

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России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сказано в сообщении ICAO, подтвержденном итогами голосования.

«Мы объявили об итогах голосования, которое состоялось сегодня утром», — сказали в пресс-службе ICAO «РИА Новости».

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В Совет ICAO входят 36 государств. Голосование по избранию стран проходит каждые три года. Члены избираются в три группы. В первой, кроме РФ, числятся США, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Канада, Австралия, Бразилия, Германия и Италия.

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Польские власти исключили Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение в связи с пандемией коронавируса. Пассажирское авиасообщение между Москвой и Варшавой могут восстановить.

Власти Польши опубликовали новый список из 44 государств, откуда можно принимать самолеты. Попасть в страну до сих пор нельзя из Армении, Бразилии, Израиля, Индии, Испании, Казахстана, Ливии, Ливана, Мальты, Македонии, Намибии, Парагвая, Румынии и США.

Самолеты

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