Кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил призыв сенаторов США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой. Об этом написал RT.

По словам экономиста, решение о пересмотре статуса России как государства с рыночной экономикой не будет принято во внимание. Это связано с тем, что США действуют вопреки международным нормам.

«Раньше, может быть, можно было принимать это в расчет. А теперь, когда эта система если не полностью разрушена, то сильнейшим образом дискредитировала себя, практически не работает, то этот период мы, в общем-то, можем пережить и пережить совершенно спокойно», — сказал эксперт.

Беляев отметил, что в случае изменения статуса России могут измениться подходы со стороны финансовых организаций и ВТО.