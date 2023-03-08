Мир 08 марта 2023, 19:31 Россию назвали «внушительным вызовом» США в течение следующих 10 лет Разведка США признала Россию «вызовом» для страны на ближайшие 10 лет РИА «Новости»

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Россия останется «внушительным вызовом» для США в течение ближайших 10 лет, заявили представители американской разведки. Данные опубликовали в несекретной части доклада об «угрозах» Штатам, сообщил ТАСС.

Документ зачитали в Конгрессе в присутствии руководителей различных американских спецслужб.

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«Москва будет оставаться внушительным и менее предсказуемым вызовом Соединенным Штатам в ключевых сферах в следующие 10 лет», — следует из записки, распространенной от имени директора аппарата нацразведки США Эврил Хейнс.

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Американский лидер Джо Байден обязан согласиться на перемирие, чтобы российские военные не дошли до Польши, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, президенту США придется признаться в совершении ошибки в ситуации на Украине, сообщил RT.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что власти США пытаются вести политику сдерживания в отношении КНР. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби ответил, что Штаты стремятся к конкуренции, но не конфликту с китайской стороной.