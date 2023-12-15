Мир 15 декабря 2023, 23:57 Россию назвали самой главной угрозой Молдавии Парламент Молдавии утвердил стратегию нацбезопасности с Россией в статусе угрозы РИА «Новости»

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Молдавские парламентарии утвердили стратегию национальной безопасности, предложенную президентом Майей Санду. За проект документа, объявляющего Россию «главной угрозой» страны, проголосовали 59 депутатов. Трансляцию заседания провели в YouTube-канале заксобрания республики.

Из вводной части стратегии национальной безопасности Молдавии следует, что политика России якобы имеет выраженный региональный подтекст. Авторы документа обвинили РФ в совершении «враждебных действий». Обсуждение шло эмоционально, оппозиционные парламентарии (коммунисты и социалисты) высказались против принятия текста, но его одобрили члены Партии действия и солидарности.

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«За проект стратегии проголосовали 59 депутатов», — заявил председатель парламента Игорь Гросу.

Западу необходимо выбирать «европейские ценности», отказавшись от сотрудничества с Россией, заявляла ранее президент Молдавии Майя Санду. По ее мнению, на Западе должны «бойкотировать» РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что глава республики заблуждается, ведь Россия и есть часть общих европейских ценностей.