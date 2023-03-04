Мир 04 марта 2023, 00:04 Россию назвали Народной Республикой Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала Россию Народной Республикой РИА «Новости»

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Народной Республикой назвала Россию пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер во время выступления на брифинге перед журналистами. Момент попал в прямую трансляцию, которая доступна на YouTube-канале Белого дома.

Россию она упомянула во время рассказа о планах президента США Джо Байдена на следующую неделю. У него запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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«Лидеры обсудят вызовы международной безопасности, включая те, которые США и Европе бросила Российская Народная Республика», — заявила Жан-Пьер, читающая свою речь по бумаге. Ни один журналист или сотрудник поправлять пресс-секретаря Белого дома не стал.

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Это не первая оговорка, которую допустила официальный представитель администрации президента США. Во время своего выступления 24 февраля действующим главой государства она назвала Барака Обаму, но тут же поправилась и уточнила, что президентом США остается Джо Байден.