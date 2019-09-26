Россию назвали главной угрозой нацбезопасности Латвии, НАТО и ЕС

В документе говорится, что наибольшую угрозу представляют российские вооруженные силы и военная инфраструктура, размещенная на стратегическом европейском направлении. Российская разведка якобы целенаправленно пытается получить данные об аспектах внутренней и внешней политики, безопасности, экономики и энергетической сферы Латвии. Кроме того, российская сторона следит за развитием социальных процессов в стране.

«Усиленное внимание российских спецслужб привлекает оборонный потенциал Латвии, стратегия НАТО в регионе, расширенное присутствие альянса, безопасность внешних границ и ситуация в приграничной зоне», — гласит концепция.

Обороноспособностью Латвии и ситуацией в приграничной зоне также интересуются спецслужбы и других стран. О каких именно странах идет речь, в документе не указано.

Концепции предусматривает также задачи Латвии по нейтрализации угрозы иностранных спецслужб для нацбезопасности страны и коллективной безопасности НАТО и ЕС, сообщил «Царьград».