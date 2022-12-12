Мир 12 декабря 2022, 13:53 Россию намерены пригласить в Сан-Франциско для участия в форуме АТЭС

Читать 360tv в

Соединенные Штаты намерены пригласить Россию для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заседание которого пройдет в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Во время брифинга высокопоставленный чиновник из США Мэттью Мюррей не уточнил, будет ли на форуме присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Реклама

В этом году форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества прошел в Бангкоке.

Реклама

Авторы: