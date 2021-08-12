Экс-послу Азербайджана, назвавшего русских вонючими, запретили въезд в Россию на 50 лет

После скандального обращения к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, в котором он назвал политика старым ослом, а русских вонючей нацией, МВД РФ запретило экс-послу Азербайджана Исфандияру Вагабзаде въезд в страну на 50 лет.

Об этом сообщил пресс-центр МВД России.

«Сегодня… приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД предупредили, что все иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении Российской Федерации, не будут допускаться на территорию страны. Их пребывание в России может угрожать общественному порядку и безопасности.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявлял ТАСС, что Вагабзаде должен извиниться за свои слова. Такие оскорбления навсегда остаются в истории отношений между странами.

Владимир Жириновский в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сообщил, что намерен потребовать возбуждения уголовного дела против Вагабзаде.

В МИД Азербайджана сообщили, что экс-посол «был освобожден главой государства от должности посла в 2016 году за недостатки в деятельности». Сейчас он не представляет ни один государственный орган страны.