Россию и Украину рассудили в вопросе родины борща

«Мое мнение такое: пусть это (принадлежность борща — прим.) будет самой большой проблемой как Украины, так и России», — заявил он.

Макаревич напомнил о существовании сотни видов этого супа. Причем есть украинский, а есть российский борщ. Корни блюда сейчас установить очень трудно. Поэтому бывший телеведущий не понимает, чего добиваются украинцы.

«Они что, собираются запретить его готовить в России что ли? Пусть считают, что борщ украинский. Мне от этого ни горячо, ни холодно», — сказал Макаревич.

Председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», автор книг о русской национальной кухне Максим Сырников сказал, что Украина даже не входит в первую тройку стран-претендентов на звание «родины борща». К тому же, слово «борщ» встречается в русской книге «Домострой» XVI века.

По словам Сырникова, за несколько сотен лет появилось множество вариантов свекольного супа. В некоторые из них добавляли вино и даже груши. Однако до сих пор почти во всех регионах России женщины готовят настоящий русский борщ.

«Даже если взять любую советскую поваренную книгу, то там будет сказано „борщ украинский“. Так стали называть вместо „малороссийского“, хотя к Украине он никакого отношения не имеет», — пояснил ресторатор.

Впервые Украина заявила о своих правах на борщ в 2014 году, сразу после возвращения Крыма в состав России.