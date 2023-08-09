Мир 09 августа 2023, 22:55 Россию и Украину призвали в Турции сесть за стол переговоров Турецкий совбез призвал Россию и Украину начать мирные переговоры РИА «Новости»

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Турецкий совет национальной безопасности (СНБ) призвал российскую, и украинскую стороны начать переговоры по прекращению огня. Эта информация следует из заявления по результатам заседания СНБ Турции, прошедшего под шефством лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил ТАСС.

В заявлении сказано, что в ходе мероприятия подняли вопросы об украинском кризисе и его вероятных последствий для Анкары. Напряженная ситуация в Черном море негативно отразится на всех сторонах. В связи с этим, Москве и Киеву следует сесть за стол переговоров и найти способ решения конфликта. Кроме того, необходимо возобновить зерновую сделку.

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«Возвращение к зерновому соглашению предотвратит возможные негативные последствия для нуждающихся стран и будет способствовать продовольственной стабильности», — сказано в документе.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган обвинил западных лидеров в невыполнении обязательств по зерновой сделке. Он отметил, что Запад никак не воспользовался позитивной атмосферой, возникшей из-за соглашения, хотя можно было бы поднять вопрос о прекращении огня на Украине.