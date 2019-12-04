Россию и СССР обвинили в «оглуплении» украинцев

Преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан заявил о низком уровне образованности украинцев. По его мнению, во всем виновата царская Россия и Советский Союз.

«Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — написал Компан в своем блоге в издании «Новое время».

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Он выразил мнение, что царская Россия «столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев, агрессивно подавляя любые попытки народа развивать собственную науку, культуру и искусство». Он отметил, что такой же линии якобы придерживались руководители СССР. Они, по его словам, переманивали с Украины «лучшие умы и яркие таланты».

Эксперт с сожалением отметил, что спустя 28 лет после распада Советского Союза украинские власти поддерживают «дело Ленина-Сталина», а в это время люди в стране становятся все более необразованными и отсталыми.

«Нас мало и мы, к сожалению, тупеем. Я даже имею в виду не природные способности. Спору нет, смекалка, природная хватка, умение плести многоходовые интриги у многих на должном уровне», — подчеркнул Компан.

Подтверждением этой точки зрения, по его мнению, являются новые лица во власти. По его словам, сейчас в политике оказались люди без образования, которые зачастую не могут нормально писать и не любят читать. Их, по мнению Компана, нельзя назвать умными.