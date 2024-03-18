Мир 18 марта 2024, 18:11 Россию и США призвали вернуться к переговорам по ДСНВ-3 Генсек ООН Гутерриш призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он выступил на заседании Совета безопасности организации, сообщило РИА «Новости».

Стороны должны договориться о соглашении, которое придет на смену документу, отметил генсек ООН.

Реклама

«Нам необходимо сокращение количества ядерного оружия. Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов — Соединенные Штаты и Российская Федерация», — подчеркнул Гутерриш.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение России о приостановке участия в ДНСВ-3. По его словам, взаимодействие РФ и Соединенных Штатов является «жизненно важным».

США использовали договор для одностороннего ядерного разоружения России, считает политолог Алексей Ярошенко. Соглашение было нужно для обмана российской стороны, подчеркнул эксперт в беседе с «360».