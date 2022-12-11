Мир 11 декабря 2022, 22:39 Россию и Белоруссию призвали быстро реагировать на санкции Госсекретарь Союзного государства Мезенцев призвал к быстрой работе по импортозамещению Пресс-служба Кремля

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На фоне западных санкций совместная работа России и Белоруссии по импортозамещению стала более тесной, но требует быстрой реакции на проблемы. Об этом государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил телеканалу СТВ.

«Сегодня куда более плотным стал почерк взаимодействия в рамках программ по импортозамещению. Программы импортозамещения будут реализовываться по очень широкому кругу направлений», — сказал он.

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Речь идет о машиностроении для энергетики, сельскохозяйственном машиностроении и автомобилестроении.

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Госсекретарь также считает, что более оперативно решить проблемы поможет транзит лесоматериала из Белоруссии на территорию государств ЕАЭС и в третьи страны мира.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко ранее утвердили Военную доктрину Союзного государства. Благодаря документу будет усилена согласованность оборонной политики и адаптированы задачи ведомств с учетом военно-политической обстановки.