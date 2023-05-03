Мир 03 мая 2023, 04:22 Россию и Белоруссию не пригласили на коронацию Карла III в Лондоне Reuters: Британия не пригласила Россию, Белоруссию и еще ряд стран на коронацию Карла III РИА «Новости»

Читать 360tv в

Великобритания не стала звать на коронацию Карла III представителей ряда стран, в том числе России и Белоруссии. Приглашение не получили Афганистан, Венесуэла, Иран и Сирия. Об этом сообщило агентство Reuters.

Британия пригласила глав всех государств, с которыми у Королевства есть дипломатические отношения. Коронация Карла III пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на церемонии будет присутствовать более 2,2 тысячи человек из более чем 200 стран.

Реклама

Среди гостей будут члены королевской семьи, около 100 глав государств, генерал-губернаторы стран Содружества, лорды-наместники короля в крупных административных единицах. Также приглашены известные личности, представители церквей, общественных и благотворительных организаций.

Соединенные Штаты Америки на церемонии коронации будет представлять первая леди Джилл Байден. В Лондоне отказ Байдена прибыть на коронацию Карла III назвали «ударом в спину».