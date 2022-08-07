Российскую журналистку задержали в Косово по подозрению в шпионаже

Российскую журналистку Дарью Асламову задержали в Косово по подозрению в шпионаже. Об этом на странице в Facebook* сообщил глава Министерства иностранных дел республики Джеляль Швецла, написала kp.ru.

«Асламову задержали на пограничном переходе на севере Косово. Под прикрытием работы российским журналистом, как доказали несколько стран, она занималась шпионажем для военной разведки РФ. При этом она принимала участие в боевых действиях на Украине», — сообщил он.

Швецла не уточнил, какие именно страны подтвердили причастность специального корреспондента kp.ru к шпионской деятельности.

Эту информацию также подтвердила бывшая посол самопровозглашенной республики в США Влера Читаку, написало РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время журналистка находится под контролем властей Косово.

*Facebook — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.