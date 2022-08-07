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    07 августа 2022, 07:37

    Российскую журналистку задержали в Косово по подозрению в шпионаже

    Kp.ru: российскую журналистку Асламову задержали в Косово

    Максим Зинкин

    Российскую журналистку Дарью Асламову задержали в Косово по подозрению в шпионаже. Об этом на странице в Facebook* сообщил глава Министерства иностранных дел республики Джеляль Швецла, написала kp.ru.

    Российскую журналистку задержали в Косово по подозрению в шпионаже

    «Асламову задержали на пограничном переходе на севере Косово. Под прикрытием работы российским журналистом, как доказали несколько стран, она занималась шпионажем для военной разведки РФ. При этом она принимала участие в боевых действиях на Украине», — сообщил он.

    Швецла не уточнил, какие именно страны подтвердили причастность специального корреспондента kp.ru к шпионской деятельности.

    Эту информацию также подтвердила бывшая посол самопровозглашенной республики в США Влера Читаку, написало РИА «Новости».

    По ее словам, в настоящее время журналистка находится под контролем властей Косово.

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