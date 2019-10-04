Российскую журналистку задержали в Иране. Юлию Юзик заподозрили в шпионаже

Посольство России в Иране знает о задержании журналистки Юлии Юзик в Тегеране. Дипломаты выясняют все обстоятельства случившегося. Такое заявление сделал пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

«Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», — сказал Ганенко «Интерфаксу».

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О задержании Юзик в столице Ирана ранее написал в Fасеbооk журналист Борис Войцеховский.

«Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до десяти лет тюрьмы», — уточнил он.

По его словам, женщина несколько лет назад работала корреспондентом в Тегеране. Сейчас она опять по приглашению вернулась в страну. Однако уже в тегеранском аэропорту у нее отобрали паспорт. Вернуть обещали только при выезде из страны. Позже в этот день сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции забрали Юлию из отеля, выломав при этом дверь.

В Москву ей разрешили позвонить только вечером. При этом разговор длился всего минуту. Она успела сказать лишь то, что сидит в камере на полу. Связи там нет. В субботу должен состояться суд. Иранские власти обвинили ее в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Дочь российской журналистки с помощью аккаунта мамы подтвердила факт задержания и дату судебного разбирательства: суббота.

Агентство уточнило, что в 2016 году Юлия Юзик участвовала в парламентской выборах от партии ПАРНАС. Она возглавляла региональную группу по Северному Кавказу.